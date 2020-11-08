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ABD'yi önümüzdeki 4 yılda ne bekliyor?

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Giriş: 08.11.2020 01:42
Güncelleme:08.11.2020 01:47
Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber ekranlarında yayınlanan ABD seçimleri özel programında önümüzdeki 4 yıl için ABD'de beklenen iç ve dış sorunların neler olacağına dair öngörülerini paylaştı. Biden'ın sağlık, ırkçılık, sınır güvenliği, uyuşturucu ticareti gibi konularla uğraşacağını belirten Caşın, Biden'ın içerideki sorunları hallettikten sonra müttefikleri ile Çin'i çevrelemek isteyeceğini sözlerine ekledi.

A Haber ekranlarında yayınlanan ABD seçimleri özel yayınında Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın ABD'de önümüzdeki 4 yılda beklenen iç sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

IRKÇILIK 18.YÜZYILDAN BERİ KEMİKLEŞMİŞ

Koronavirüsün ülke genelinde nasıl yenileceğini dikkat çeken Caşin, işsizlik, siyasal kutuplaşma konularının da ABD için önem taşıdığını vurguladı. Caşin ayrıca ülke genelinde en kritik sorunlardan birinin ırkçılık olduğunu ifade etti. ABD'de 18.yüzyıldan beri kemikleşmiş bir sorun olan ırkçılığın önümüzdeki yıllarda hangi yönde seyredeceğinin merak konusu olduğunu belirtti.

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İÇ GÜVENLİK SORUNLARI

Toplumsal güvenliğin sağlanması noktasında ABD halkının endişeleri olduğunu belirten Caşin, ABD'nin Meksika sınırına çektiği duvarı hatırlattı. Uyuşturucu kaçakçılığının da ülke içinde çözülmesi gereken sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Mesut Hakkı Caşin iç güvenlik noktasında yaşanan sorunları bu şekilde özetledi.

BİDEN ÇİN'İ ÇEVRELEMEYE ÇALIŞACAK

Biden'ın içerideki sorunları hallettikten sonra Çin ile rekabet edebilir hale gelebileceğini belirten Caşin, ABD'nin hiçbir zaman müttefikleri olmadan iş yapmayacağını söyledi. Caşın ayrıca "Biden'ın Japonya ve Hindistan ile Çin'i çevrelemeye çalışacak" ifadelerini kullandı.

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