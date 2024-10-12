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ABD'yi Milton Kasırgası vurdu: 16 ölü

ABD'yi Milton Kasırgası vurdu: 16 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 23:15
ABD’nin Florida eyaletini "Milton" kasırgası yıktı geçti. 16 kişi hayatını kaybetti, ancak can kaybının artmasından endişe ediliyor. Milyonlarca kişi kasırgadan etkilendi. Bazı bölgeler hayalet şehre döndü.
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ABD’yi Milton Kasırgası vurdu: 16 ölü
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