ABD’yi Milton Kasırgası vurdu: 16 ölü

ABD’nin Florida eyaletini "Milton" kasırgası yıktı geçti. 16 kişi hayatını kaybetti, ancak can kaybının artmasından endişe ediliyor. Milyonlarca kişi kasırgadan etkilendi. Bazı bölgeler hayalet şehre döndü.

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