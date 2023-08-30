ABD'yi Idalia kasırgası vuruyor! Saatteki hızı 205 km'ye ulaşan kasırga Florida sahillerine ulaştı

Saatteki hızı 205 kilometreyi bulan Idalia kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaştı. "Son derece tehlikeli" olduğu belirtilen kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi, 5 bin ulusal muhafız askeri de bölgede görevlendirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN