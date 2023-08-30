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ABD'yi Idalia kasırgası vurdu! Saatteki hızı 205 km'ye ulaşan kasırga Florida sahillerine ulaştı

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 18:39
Saatteki hızı 205 kilometreyi bulan Idalia kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaştı. "Son derece tehlikeli" olduğu belirtilen kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi, 5 bin ulusal muhafız askeri de bölgede görevlendirildi.
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