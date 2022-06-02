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ABD’nin Yunanistan üsleri! Yunanistan’daki ABD üsleri Türkiye’ye tehdit

A Haber
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Giriş: 02.06.2022 09:08
Yunanistan Parlamentosu, Amerika Birleşik Devletleri ABD ile işbirliği anlaşmasını geçen ay onayladı. Hal böyle olunca Amerikan ordusunun konuşlandığı üs sayısı 9'a yükseldi. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği bu üsler nerede? Bu üsler neden kuruldu?
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