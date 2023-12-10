10 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'nin soykıma kalkan tek eli! BMGK'da skandal karar! Tepki yağdı: Utancın simgesi

ABD'nin soykıma kalkan tek eli! BMGK'da skandal karar! Tepki yağdı: Utancın simgesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2023 10:59
ABD, insanlık sınavında yine sınıfta kaldı. Dünyayı karşısına alan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de acil ateşkes tasarısını tek başına reddetti. ABD'nin, İsrail'in vahşi katliamlarına kalkan olması dünyada büyük öfkeye yol açtı.
ABD’nin soykıma kalkan tek eli!
ABD'nin soykıma kalkan tek eli!
Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu!
Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu!
İngiltere’de Gazze’ye destek yürüyüşü
İngiltere'de Gazze'ye destek yürüyüşü
Kapıda kaldılar! İşte o anlar...
Kapıda kaldılar! İşte o anlar...
İzlanda Dışişleri Bakanı boyaya battı: Gazze tepkisi
İzlanda Dışişleri Bakanı boyaya battı: Gazze tepkisi
Reuters İsrail’in gazeteci katliamını kabul etti
Reuters İsrail'in gazeteci katliamını kabul etti
Gazeteci katliamını kabul etti!
Gazeteci katliamını kabul etti!
İsrail Gazze katliamında 64. gün
İsrail Gazze katliamında 64. gün
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı uyarısı!
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı!
Flaş Yemen çıkışı! İran silah veriyor
Flaş Yemen çıkışı! İran silah veriyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı! ABD’den ‘Gazze’de Ateşkes’ e veto kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı! ABD’den ‘Gazze’de Ateşkes’ e veto kararı
ABD ’acil ateşkes’ karar tasarısını ’VETO’ etti!
ABD 'acil ateşkes' karar tasarısını 'VETO' etti!
Daha Fazla Video Göster