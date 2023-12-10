10 Aralık 2023, Pazar
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ABD'nin soykıma kalkan tek eli! BMGK'da skandal karar! Tepki yağdı: Utancın simgesi
ABD, insanlık sınavında yine sınıfta kaldı. Dünyayı karşısına alan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de acil ateşkes tasarısını tek başına reddetti. ABD'nin, İsrail'in vahşi katliamlarına kalkan olması dünyada büyük öfkeye yol açtı.