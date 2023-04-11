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ABD'nin Paterson kentinde cami imamı sabah namazını kıldırırken bıçaklandı

AA
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Giriş: 11.04.2023 10:04
Güncelleme:11.04.2023 10:05
ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk ve Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı, pazar günü sabah namazını kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı.
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