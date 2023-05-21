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ABD’nin New York kenti çöküyor

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Giriş: 21.05.2023 08:45
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre gökdelen yoğunluğuyla bilinen New York şehri çöküşe geçti. Araştırmada binaların ağırlığını taşıyamayan şehrin her yıl 1 ila 2 milimetre çöktüğünü kanısına yer verildi.
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