ABD’nin New York kenti çöküyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre gökdelen yoğunluğuyla bilinen New York şehri çöküşe geçti. Araştırmada binaların ağırlığını taşıyamayan şehrin her yıl 1 ila 2 milimetre çöktüğünü kanısına yer verildi.

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