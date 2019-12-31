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31.12.2019

ABD’nin Libya tavrı nasıl olacak? |Video

Libya’nın Türkiye’den asker talep etmesi üzerine tezkerenin mecliste olağanüstü görüşüleceği biliniyor. Amerikan basınının bu konuya ilişkin yakın temasını ve Amerika’nın tavrını, Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar A Haber’e değerlendirdi.

Amerikan basınının Türkiye'yi yakından takip ettiğini belirten Ali Çınar; Washington Post'un Libya konusunda Trump'ı eleştirdiğine dikkat çekti.

Trump'ın Libya konusunda dengeli davranmadığına değinen Çınar, ABD'nin hangi tarafta durduğunun net olmadığını da sözlerine ekledi.

Çınar, Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte hareket ettiğine değinirken, Trump ve Sisi görüşmesine de dikkat çekti.

Bu görüşmede yabancı aktörlere koz verilmemesini ve acil olarak bir şeyler yapılması konusunda Mısır ve Amerika'nın ortak kararlar aldığına değindi.

"ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİ KRİTİK"

Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar; Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin oldukça kritik olduğunu belirtti.

Gözlerin Erdoğan ve Putin görüşmesinde olduğunu söyleyen Çınar;" bu görüşme sonrasında ileriye yönelik açıklamalarda bulunulacaktır." dedi.

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