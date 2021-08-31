ABD'nin korktuğu başına geldi! Taliban milyonlarca dolarlık silahları ele geçirdi

ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Afgan ordusu için tahsis edilen milyonlarca dolarlık askeri teçhizat Taliban'a geçti. Bölgeden gelen son görüntüler ile ise örgütün elinde son teknoloji helikopterleri kullanmayı başardığını gözler önüne serdi.