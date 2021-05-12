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ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2021 09:29
Güncelleme:12.05.2021 09:33
İşgalci terör devleti İsrail, günlerdir Kudüs ve Gazze başta olmak üzere birçok noktada Filistinlilere şiddet uyguladı ve 10'u çocuk 30'dan fazla masum Filistinli'yi şehit etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hamas da İsrail'e füzelerle karşılık verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin İsrailli mevkidaşı ile görüştü. Sullivan görüşmede, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı.
ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!
ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!
ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!
ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!
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