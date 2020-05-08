ABD'nin Kaliforniya eyaletinde korkunç manzara | Video

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dün gece meydana gelen ve sebebi belirlenemeyen orman yangınında 200 dönümlük arazi küle döndü. Bölgede bulunan iki ev tahliye edilirken herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Barbara şehrinde bulunan Gaviota kasabası yakınlarında orman yangını meydana geldi. Yangını, saatte 25 km hızla esen şiddetli rüzgarların etkisi ile 200 dönümlük bitki örtüsünü küle çevirdi.





YANGIN SABAHA KARŞI SÖNDÜRÜLDÜ

120 itfaiyeci ve birçok yangın söndürme helikopterlerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.



Bölgede bulunan iki ev tahliye edilirken herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.







Barbara County İtfaiyesi sözcüsü Daniel Bertucelli, "Şimdi oraya baktığımda kendimi çok iyi hissediyorum ama dikkatli olmaya devam edeceğiz. Sahip olduğumuz sıcak hava dalgası ve rüzgarlı koşullarla, hiçbir risk istemiyoruz."