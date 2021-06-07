- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD'nin iki numarası ölümden döndü! Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı
ABD kamuoyu, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in içinde bulunduğu uçağın zorunlu iniş yapmasını konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü.