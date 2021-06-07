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ABD'nin iki numarası ölümden döndü! Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2021 09:41
Güncelleme:07.06.2021 09:46
ABD kamuoyu, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in içinde bulunduğu uçağın zorunlu iniş yapmasını konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü.
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