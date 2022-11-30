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ABD’nin gizli silahı görücüye çıkıyor! Uçan kanat 2 Aralık’ta tanıtılacak

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Giriş: 30.11.2022 10:34
ABD ordusu, envanterine çok gizli ve özel bir uçak ekliyor. Nükleer bomba da taşıyabilen B-21 Raider adlı savaş uçağının, 2 aralık'ta Kaliforniya'da tanıtılacağı duyuruldu. Uçağın yapımında ise 8 bin kişi çalıştı, 203 milyar dolar harcandı.
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