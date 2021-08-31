ABD'nin geride bıraktığı 85 milyar dolarlık askeri teçhizat Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlayan ABD, Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında tahliyeleri öne almak zorunda kalmıştı. Bu durum, ABD’nin eski Afgan hükümetine destek olarak verdiği 85 milyar dolarlık askeri teçhizatın geride bırakılmasına yol açmıştı. Peki, Taliban kontrolüne geçen o silahlar arasında neler bulunuyor?