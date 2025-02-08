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ABD’nin Gazze’ye çökme planı! Mısır’dan Batılı ülkelere mesaj

ABD’nin Gazze’ye çökme planı! Mısır’dan Batılı ülkelere mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 08:37
ABD Başkanı Trump'ın Gazzelileri sürgün planı, Orta Doğu'daki tansiyonu had safhaya çıkardı. Filistinlilerin gönderilmek istendiği Ürdün ve Mısır, bu plana şiddetle karşı çıkıyor. ABD basınında, Mısır'ın Trump'a karşı lobi çalışmalarına başladığı konuşulurken Netanyahu da son açıklamalarıyla Suudi Arabistan'ı hedef aldı.
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ABD’nin Gazze’ye çökme planı! Mısır’dan Batılı ülkelere mesaj
ABD’nin Gazze’ye çökme planı!
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