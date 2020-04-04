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04.04.2020

ABD’nin coronavirüs çaresizliği: Yaptırım listesindeki şirketten solunum cihazı aldı

Coronavirüsü vaka sayısının 278 bini ve ölü sayısının 7 bin 400'ü geçtiği ABD’de sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelirken yaşanan çaresizlik gözler önüne serildi. ABD, 2014 yılında yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketten solunum cihazı aldı. Söz konusu cihazların, yaptırımdan muaf olacağı açıklandı.

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