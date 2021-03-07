ABD istihbaratının raporu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın emriyle öldürüldüğünü ortaya koydu. Peki bundan sonra ne olacak? Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard konuya ilişkin A Haber'e konuştu. Raporun yeni şeyler söylemediğini dile getiren Callamard, yine de raporun ABD'nin ilk kez resmi olarak Kaşıkçı cinayetinden Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutmasının önemli olduğunu ifade etti. İşte detaylar...