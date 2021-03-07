07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporu yeni şeyler söylemiyor! Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard A Haber'e konuştu

ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporu yeni şeyler söylemiyor! Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard A Haber'e konuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2021 17:47
Güncelleme:07.03.2021 17:47
ABD istihbaratının raporu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın emriyle öldürüldüğünü ortaya koydu. Peki bundan sonra ne olacak? Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard konuya ilişkin A Haber'e konuştu. Raporun yeni şeyler söylemediğini dile getiren Callamard, yine de raporun ABD'nin ilk kez resmi olarak Kaşıkçı cinayetinden Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutmasının önemli olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporu yeni şeyler söylemiyor! Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard A Haber'e konuştu
ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporu yeni şeyler söylemiyor! Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard A Haber'e konuştu
Yüzünün tamamı dondu
Yüzünün tamamı dondu
Rusya ekonomisine aşı dopingi
Rusya ekonomisine aşı dopingi
Hollanda İslam, Türkiye üzerinden...
"Hollanda İslam, Türkiye üzerinden... "
Papa Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi
Papa Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi
Papa neden Irak’ta? İşte perde arkası...
Papa neden Irak’ta? İşte perde arkası...
K-POP tehlikesi! Aileler dikkat...
K-POP tehlikesi! Aileler dikkat...
Gençlerden şoke eden görüntüler
Gençlerden şoke eden görüntüler
Suriye'de balistik füze saldırısı
Suriye'de balistik füze saldırısı
Çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı
Çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı
Midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!
Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ