ABD’nin bilinmeyen çocuğu! Kutudaki çocuğun kimliği 65 yıl sonra belirlendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 yıl önce bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile belirlendi. Cinayeti kimin işlediği ise belirsizliğini koruyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN