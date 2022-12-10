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ABD’nin bilinmeyen çocuğu! Kutudaki çocuğun kimliği 65 yıl sonra belirlendi

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Giriş: 10.12.2022 09:57
Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 yıl önce bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile belirlendi. Cinayeti kimin işlediği ise belirsizliğini koruyor...
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