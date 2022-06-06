ABD'nin ardından İngiltere ve Almanya'dan Ukrayna'ya uzun menzilli füze! Rusya'dan Batı'ya 'silah' uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batı ülkelerinin Kiev'e silah yardımına devam etmesi durumunda Ukrayna'da daha fazla yeri hedef alacaklarını açıkladı. ABD, Almanya ve İngiltere, Ukrayna'ya yeni uzun menzilli füze yardımı yapacaklarını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN