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ABD’li vekillerden Ege’de yeni üsler kurulsun talebi

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Giriş: 05.08.2023 18:32
ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat vekil Grace Meng’in önerisiyle 2024 savunma bütçesi taslağına ‘Ege adaları başta olmak üzere Yunanistan’da yeni ABD üsleri kurulması için araştırma raporu yazılması’ maddesini ekledi.
ABD’li vekillerden Ege’de yeni üsler kurulsun talebi
ABD’li vekillerden Ege’de yeni üsler kurulsun talebi
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