ABD'li vatandaşlardan Biden'a soğuk duş: Saklanamazsın! Soykırım suçlusu...

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamın ardı arkası kesilmezken, terörün en büyük destekçisi ABD'de skandalların ardından patlak vermeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket'taki tatili esnasında vatandaşlar tarafından İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle protesto edildi.