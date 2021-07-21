ABD'li şirketten İsrail'e boykot

İsrail'de de fabrikası bulunan ABD merkezli dondurma şirketi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik satışlarını etik değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle durdurdu.

Filistin topraklarındaki işgal ve katliamlarına devam eden İsrail'e bir tepki de ABD merkezli dondurma şirketinden geldi.

Şirket işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik satışlarını "etik değerler aykırı'' olduğu gerekçesiyle durdurdu.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Merkezi ABD'nin Vermont eyaletinde bulunan Ben And Cerris konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan distribütörlerinin 1.5 yıl sonra 2022 sonunda dolacak satış ruhsatlarını yenilemeyeceği belirtildi.

Etik kaygılar nedeniyle bu bölgelerdeki ürün satışının durdurulduğu ilan edildi.

İsrail'de de fabrikası bulunan şirketin radikal kararı uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

İSRAİL'DEN TEPKİ!

Karara tepki gösteren İsrail Başbakanı boykotun başarılı olamayacağını savundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da ise 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

YASA DIŞI KABUL EDİLİYOR

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.