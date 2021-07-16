ABD’li senatörlerden Biden’a Maraş mektubu: Ankara’ya baskı uygulayın

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi mensupları, Başkan Joe Biden’ı Kıbrıs’ta kapalı Maraş şehrinin açılması hamlesinden vazgeçilmesi için Ankara’ya baskı yapmaya davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir mektup yazan ABD'li Senatörler, Kapalı Maraş'ın yerleşime açılmasının "insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ağır bir ihlali" olacağını belirterek, BMGK kararları ve kanun üstünlüğünün ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunun Türkiye'ye kesin bir şekilde bildirilmesini talep ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz tarihinde Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaretin "durumu daha da kötüleştireceği" iddiasının yer aldığı mektupta, Maraş'ın tekrar yerleşime açılması halinde buna yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiği belirtildi. Mektupta Komite Başkanı Bob Menendez dahil 14 senatörün imzası yer aldı.