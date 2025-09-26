26 Eylül 2025, Cuma

ABD'li senatöre kızından İsrail tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor
ABD’li senatöre kızından İsrail tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor

Giriş: 26.09.2025 13:28
ABD'nin New Mexico eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Jay Block'un İsraili ziyareti, ailesinde tartışmalara yol açtı. Block'un kızı Maddie Block, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, babasının İsrail'e verdiği desteği sert sözlerle eleştirdi.
