ABD'li profesör Mearsheimer'in 2015'teki 'Rusya-Ukrayna krizi' açıklaması gündem oldu! ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'in 2015 yılındaki Rusya-Ukrayna krizine yönelik konuşması gündem oldu. ABD'nin krizi çözüme kavuşturmak yerine Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırttığını dile getiren Mearsheimer'in "Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacak" sözleri dikkat çekti.