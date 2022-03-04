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ABD'li profesör Mearsheimer'in 2015'teki 'Rusya-Ukrayna krizi' açıklaması gündem oldu! ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2022 12:01
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'in 2015 yılındaki Rusya-Ukrayna krizine yönelik konuşması gündem oldu. ABD'nin krizi çözüme kavuşturmak yerine Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırttığını dile getiren Mearsheimer'in "Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacak" sözleri dikkat çekti.
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