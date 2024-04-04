ABD’li Müslüman gruplardan Biden’a mektup! 80 STK’dan ABD’ye etnik temizlik suçlaması

Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, ABD Başkanı Joe Bıden'a İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkilerini ifade eden bir mektup gönderdi. İsrail'e yeni silah satışının durdurulmasını talep etti.

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