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ABD’li korgeneralden F-35 itirafı: Yarısı göreve hazır değil

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Giriş: 03.04.2023 13:54
ABD Hava Kuvvetlerinden Korgeneral Michael Schmidt, ülkedeki F-35 savaş uçağı filosunun yalnızca yarısının göreve uygun olduğunu itiraf etti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu da belirtti.
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