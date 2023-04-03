ABD’li korgeneralden F-35 itirafı: Yarısı göreve hazır değil

ABD Hava Kuvvetlerinden Korgeneral Michael Schmidt, ülkedeki F-35 savaş uçağı filosunun yalnızca yarısının göreve uygun olduğunu itiraf etti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu da belirtti.

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