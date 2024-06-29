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ABD’li kongre üyesinden tepki çeken Gazze yorumu: En iyi diplomasi yolu Filistinlileri öldürmek

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.06.2024 10:44
Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail'e koşulsuz desteği sürdüren ABD'den soykırım yanlısı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyetçi Meclis üyesi Brian Mast, savaş karşıtı bir Yahudi kadın aktivist ile yaptığı konuşmayı sosyal medyada paylaştı. Filistinlilerden 'terörist' olarak bahseden Mast, en iyi diplomasi yönteminin "Filistinlileri öldürmek" olduğunu savundu.
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