ABD'li generaller Erivan'da! Generaller Ermenistan-ABD tatbikatını denetledi

Ermenistan ve Rusya arasında soğuk rüzgarlar eserken kritik bir gelişme yaşandı. Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikatını denetlemek için üst düzey ABD'li generaller başkent Erivan'a gitti. Peki bu görüşme ne anlama geliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN