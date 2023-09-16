16 Eylül 2023, Cumartesi
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ABD'li generaller Erivan'da! Generaller Ermenistan-ABD tatbikatını denetledi
Ermenistan ve Rusya arasında soğuk rüzgarlar eserken kritik bir gelişme yaşandı. Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikatını denetlemek için üst düzey ABD'li generaller başkent Erivan'a gitti. Peki bu görüşme ne anlama geliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.