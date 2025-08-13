13 Ağustos 2025, Çarşamba

ABD’li elçi Mike Huckabee Gazzelilerle dalga geçti: Vücutlarına bakın hiçbiri aç değil

ABD'li elçi Mike Huckabee Gazzelilerle dalga geçti: Vücutlarına bakın hiçbiri aç değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 10:29
Gazze Şeridi'nde aylardır süren ağır gıda krizi ve kitlesel açlık, dünya kamuoyunda infial yaratırken, İsrail'deki ABD Büyükelçisi Mike Huckabee'den insanlık dışı ifadeler geldi. Huckabee, ABD'de görev yapan İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda "fotoğraflarına bakın; aç değiller, iyi beslenmişler. Yüzlerine, vücutlarına bakın. Hiçbiri aç değil." dedi.
