ABD'li elçi Mike Huckabee Gazzelilerle dalga geçti: Vücutlarına bakın hiçbiri aç değil
Gazze Şeridi'nde aylardır süren ağır gıda krizi ve kitlesel açlık, dünya kamuoyunda infial yaratırken, İsrail'deki ABD Büyükelçisi Mike Huckabee'den insanlık dışı ifadeler geldi. Huckabee, ABD'de görev yapan İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda "fotoğraflarına bakın; aç değiller, iyi beslenmişler. Yüzlerine, vücutlarına bakın. Hiçbiri aç değil." dedi.