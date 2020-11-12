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ABD'li danışmandan kan donduran pandemi yorumu
Koronavirüs vakalarının 130 binlere ulaştığı ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'a ülkeyi kapatma kararı alması önerildi. Biden'ın pandemi danışmanı ülkede hızla artan ölümlere işaret ederek en az 4 haftalık tam karantina uygulamalıyız dedi.
Koronavirüs vakalarının 130 binlere ulaştığı ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'a ülkeyi kapatma kararı alması önerildi. Biden'ın pandemi danışmanı ülkede hızla artan ölümlere işaret ederek en az 4 haftalık tam karantina uygulamalıyız dedi.
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