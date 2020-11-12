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ABD'li danışmandan kan donduran pandemi yorumu

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Giriş: 12.11.2020 11:12
Güncelleme:12.11.2020 11:37
Koronavirüs vakalarının 130 binlere ulaştığı ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'a ülkeyi kapatma kararı alması önerildi. Biden'ın pandemi danışmanı ülkede hızla artan ölümlere işaret ederek en az 4 haftalık tam karantina uygulamalıyız dedi.

Koronavirüs vakalarının 130 binlere ulaştığı ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'a ülkeyi kapatma kararı alması önerildi. Biden'ın pandemi danışmanı ülkede hızla artan ölümlere işaret ederek en az 4 haftalık tam karantina uygulamalıyız dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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Kan donduran pandemi yorumu
Kan donduran pandemi yorumu
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