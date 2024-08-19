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ABD'li Albay Douglas McGregor'dan siyonist plan itirafı: Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek

ABD'li Albay Douglas McGregor'dan siyonist plan itirafı: Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 20:52
Türkiye ile ilgili alçak itham ve iftiralarda bulunan ABD'li Albay Douglas McGregor, bu kez de terör devleti İsrail'in kirli planını itiraf etti. Hadsiz Mcgregor katıldığı televizyon programında, "Gazze'deki savaş İsrail'in güvenliği için değil, Arap nüfusunu yok etmek için. İsrail 30-40 yıl önce uygulamak istediği tozlu planı şimdi uyguluyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan McGregor işgalci İsrail'in ve terör destekçisi ABD'nin Batılı ülkeleri kontrol ettiğini dile getirdi.
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