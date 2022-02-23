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AB’den Rusya’ya yaptırım kararı! Almanya Kuzey Akım-2’yi durdurdu

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Giriş: 23.02.2022 10:26
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından, Avrupa Birliği, İngiltere ve Almanya'dan yaptırım kararı gecikmedi. Yaptırımlar ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini ve Kuzey Akım-2 projesi gibi pek çok konuyu kapsıyor.
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