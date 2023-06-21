AB'den medya yasasında değişiklik kararı! Fransa "Gazeteciler dinlenmesin" yasağına karşı çıktı

Yeni bir medya özgürlüğü yasası hazırlayan Avrupa Birliği'nin "Gazetecilerin dinlenmesini yasaklamasına" Fransa karşı çıktı. Fransa bu gibi durumlar için istisna talep etti. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.

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