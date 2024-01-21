21 Ocak 2024, Pazar
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AB'den Kızıldeniz hamlesi: 3 savaş gemisi gönderecek! Yunan donanmasında istifa krizi
Avrupa Birliği Husilerin saldırılarının sürdüğü Kızıldeniz'e savaş gemileri göndermeye hazırlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı. Öte yandan Yunanistan Husilere karşı oluşturulan koalisyona bir fırkateyn göndermeye hazırlanıyordu ancak Atina hükümetine kötü haber geldi. Kızıldeniz'e gönderilmesi planlanan fırkateynin 17 mürettebatı istifa etti.