AB’den ABD’ye vize kararını gözden geçirme çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD’nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etme kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Kopenhag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda konuşan Kallas, bu kararın uluslararası hukuk ve BM ilkeleri ışığında gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve İsrail-Gazze gündemleri de ele alındı. Kallas, Rusya’ya yeni yaptırımların gündemde olduğunu belirterek yaptırımların etkili olduğunu savundu. İran konusunda “Top artık İran’ın sahasında” ifadesini kullanan Kallas, müzakerelere kapının açık olduğunu söyledi. İsrail’in Gazze’yi savaş bölgesi ilan etmesinin insani felaketi derinleştireceğini kaydeden Kallas, “Gazze’nin ihtiyacı daha fazla değil, daha az savaş” diyerek askeri çözümün mümkün olmadığını belirtti. AB içinde İsrail’e karşı atılacak adımlar konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu hatırlatan Kallas’ın sözlerine, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen de destek verdi. Rasmussen, İsrail’in meşru müdafaanın ötesine geçtiğini belirterek, AB’nin İsrail’e baskıyı artırması gerektiğini ve ticari yaptırımların da gündeme gelebileceğini ifade etti.

