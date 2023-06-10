AB’de göçmen istemeyen ülke 20 bin Euro ödeyecek! AB yıllar sonra göç ve iltica konusunda anlaştı

Avrupa Birliği 2015'ten beri anlaşmazlık yaşadığı göç ve iltica kurallarında sonuca vardı. Üye ülkelerin barındırmayı reddettikleri her göçmen için 20 bin Euro ödemesini öngören bir anlaşma kabul edildi.

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