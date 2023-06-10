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AB’de göçmen istemeyen ülke 20 bin Euro ödeyecek! AB yıllar sonra göç ve iltica konusunda anlaştı

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 09:07
Avrupa Birliği 2015'ten beri anlaşmazlık yaşadığı göç ve iltica kurallarında sonuca vardı. Üye ülkelerin barındırmayı reddettikleri her göçmen için 20 bin Euro ödemesini öngören bir anlaşma kabul edildi.
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