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ABD’den Yunanistan’a hibe! Zırhlı araçlar teslim ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 13:52
Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediği zırhlı araç yüklü gemi Pire Limanı’na yanaştı. Washington'ın hibe ettiği 400 zırhlı aracın gemiden indirilmesine başlandı.
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