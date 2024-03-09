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ABD'den Yunanistan'a helikopter satışı! Atina yönetimi 35 adet Blackhawk tipi helikopter satın alıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 14:27
Yunanistan ABD'den 35 adet Blackhawk tipi helikopter alıyor. Helikopterler kısa süre içinde Yunanistan'a ulaşacak. Detayları A Haber muhabir İlhan Tahsin aktardı.
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