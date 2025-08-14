ABD’den YPG’ye uyarı: Sizi koruyamayız!

Suriye'de 10 Mart’ta varılan anlaşmaya rağmen hükümete entegre olmayı reddeden terör örgütü YPG'ye, ABDden soğuk duş etkisi yapan bir uyarı geldi. Middle East Eye gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Suriye ordusu ve Türkiye’nin YPG'ye karşı harekete geçmesi halinde, onları koruyamayacaklarını söyledi. Şam ile bütünleşme sürecinin aksatılmaması gerektiğinin altı çizildi.

