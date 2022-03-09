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ABD'den uçak teklifine yanıt: Polonya'nın bu teklifi makul değil

A Haber
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Giriş: 09.03.2022 09:00
Rusya ile karşı karşıya gelmek istemeyen Polonya ve ABD, Ukrayna'ya savaş uçağı teslim etme konusunda bir türlü anlaşamıyor. Polonya'dan uçaklarımızı ABD üssüne ücretsiz gönderebiliriz açıklaması gelse de ABD yönetimi "Bu makul bir teklif değil" yanıtıyla uçakların sorumluluğunu almak istemediklerini dile getirdi.
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