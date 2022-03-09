ABD'den uçak teklifine yanıt: Polonya'nın bu teklifi makul değil

Rusya ile karşı karşıya gelmek istemeyen Polonya ve ABD, Ukrayna'ya savaş uçağı teslim etme konusunda bir türlü anlaşamıyor. Polonya'dan uçaklarımızı ABD üssüne ücretsiz gönderebiliriz açıklaması gelse de ABD yönetimi "Bu makul bir teklif değil" yanıtıyla uçakların sorumluluğunu almak istemediklerini dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN