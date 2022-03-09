09 Mart 2022, Çarşamba
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ABD'den uçak teklifine yanıt: Polonya'nın bu teklifi makul değil
Rusya ile karşı karşıya gelmek istemeyen Polonya ve ABD, Ukrayna'ya savaş uçağı teslim etme konusunda bir türlü anlaşamıyor. Polonya'dan uçaklarımızı ABD üssüne ücretsiz gönderebiliriz açıklaması gelse de ABD yönetimi "Bu makul bir teklif değil" yanıtıyla uçakların sorumluluğunu almak istemediklerini dile getirdi.