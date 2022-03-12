ABD’den Türkiye’ye teşekkür: Antalya’daki zirveyi memnuniyetle karşıladık

Ukrayna ve Rusya arasında diplomasi köprüsü kuran Türkiye'nin girişimleri ABD'nin gündeminden düşmüyor. Beyaz Saray ve Oval Ofis'in ardından, Ankara'ya bir teşekkür de Dışişleri'nden geldi. Bakanlık sözcüsü Ned Price, "Türk müttefiklerimizin diplomasi çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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