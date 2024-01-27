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ABD'den Türkiye'ye onay! ABD Dışişleri onayladı, bildiri Kongre'ye geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 23:44
ABD Başkanı Joe Biden'ın kongreye gönderdiği mektuptan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin kritik açıklamalar geldi. Senatonun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16 satışını onayladığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. A Haber canlı yayınına bağlanan AA New York Baş muhabiri İslam Doğru konuyla ilgili detayları aktardı.
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