ABD’den teröre milyar dolarlık yardım ve yataklık! Gazze saldırılarının devamlılığı için İsrail’e en büyük askeri desteği veriyor

Yıllardır kana doymayan, geçici ateşkeste bile rahat durmayan Siyonist İsrail, Gazze’de bebekleri öldürmeye devam ediyor. Sabahtan beri şehit edilenlerin sayısı neredeyse 200’ü bulurken işgalci İsrail ordusundan 200’den fazla yerin vurulduğuna ilişkin açıklama geldi. Öte yandan ABD’nin koşulsuz desteğinin gölgesine sığınarak hareket eden terör devleti İsrail, rotasını tüm Gazze olarak belirledi. Adeta Müslümanların tükürüğünde boğulacak halde olan Nazi-İsrail kurulduğu yıldan itibaren Batı cephesinden içeri giren ekonomik desteğin asıl atası ABD. Gazze'de İsrail'in katliamlara devam edebilmesini sağlayan 14 milyar dolarlık askeri yardımı aktarmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşgalciler, Gazze için 50 milyar doları gözden çıkarırken soykırım faturasını ABD üstlendi.