ABD’den teröre askeri sevkiyat! Örgüt işgalindeki bölgeye destekte bulundular

Terör örgütü PKK/YPG'ye askeri malzeme desteğinde bulunan ABD, bir kez daha örgüt işgalinde bulunan bölgelere sevkiyat yaptı. 40 araçtan oluşan konvoy, ABD’nin Haseke'de bulunan askeri üssüne gönderildi.

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