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ABD’den teröre askeri sevkiyat! Örgüt işgalindeki bölgeye destekte bulundular

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 18:13
Terör örgütü PKK/YPG'ye askeri malzeme desteğinde bulunan ABD, bir kez daha örgüt işgalinde bulunan bölgelere sevkiyat yaptı. 40 araçtan oluşan konvoy, ABD’nin Haseke'de bulunan askeri üssüne gönderildi.
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ABD’den teröre askeri sevkiyat!
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