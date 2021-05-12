ABD'den TCG Anadolu'ya büyük övgü

Askeri teknoloji alanında yerli ve milli adımlarla adından sıkça söz ettiren Türkiye, sınıfının en iyi silahlarını üretiyor. Türkiye’nin yerli ve milli uçak gemisi TCG Anadolu, bu yıl içinde göreve başlayacakken, dünya üzerinde sayılı uçak gemileri arasına girecek olan Anadolu’ya övgüler peşi sıra geliyor. Türkiye’nin bir dünya markası haline gelen SİHA/İHA teknolojisine de ev sahipliği yapacak olan TCG Anadolu’ya övgü, bu kez de ABD merkezli Forbes dergisine konu oldu.