19 Şubat 2022, Cumartesi
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ABD'den ''Savaş Başlıyor'' açıklaması | Ukrayna Ordusu: Rus yanlısı ayrılıkçılar bir askerimizi öldürdü
Rusya- Ukrayna krizinde geride bıraktığımız gece oldukça sıcak geçti. Yaşanan patlamaların ardından, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı kesin olarak işgal etme kararı aldığını söyledi. Peki, bölgede şimdi ne oluyor? Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna’dan canlı yayında aktardı.