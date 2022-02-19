ABD'den ''Savaş Başlıyor'' açıklaması | Ukrayna Ordusu: Rus yanlısı ayrılıkçılar bir askerimizi öldürdü

Rusya- Ukrayna krizinde geride bıraktığımız gece oldukça sıcak geçti. Yaşanan patlamaların ardından, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı kesin olarak işgal etme kararı aldığını söyledi. Peki, bölgede şimdi ne oluyor? Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna’dan canlı yayında aktardı.