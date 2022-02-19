19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'den ''Savaş Başlıyor'' açıklaması | Ukrayna Ordusu: Rus yanlısı ayrılıkçılar bir askerimizi öldürdü

ABD'den ''Savaş Başlıyor'' açıklaması | Ukrayna Ordusu: Rus yanlısı ayrılıkçılar bir askerimizi öldürdü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2022 12:04
Rusya- Ukrayna krizinde geride bıraktığımız gece oldukça sıcak geçti. Yaşanan patlamaların ardından, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı kesin olarak işgal etme kararı aldığını söyledi. Peki, bölgede şimdi ne oluyor? Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna’dan canlı yayında aktardı.
ABD’den ’’Savaş Başlıyor’’ açıklaması
ABD'den ''Savaş Başlıyor'' açıklaması
Brezilya’da sel ve toprak kayması felaketi
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketi
Avrupa’yı Eunice fırtınası vurdu!
Avrupa'yı Eunice fırtınası vurdu!
Yunanistan ateşle oyunuyor!
Yunanistan ateşle oyunuyor!
Kremlin’de kritik zirve!
Kremlin’de kritik zirve!
İslam karşıtı yeni planın detayları neler?
İslam karşıtı yeni planın detayları neler?
ABD Başkanı Joe Biden: Putin Ukrayna’yı işgal kararı aldı
ABD Başkanı Joe Biden: Putin Ukrayna'yı işgal kararı aldı
Hollanda’da kırmızı alarm
Hollanda’da kırmızı alarm
Ukrayna’da büyük patlama! İşte bölgeden ilk fotoğraf
Ukrayna'da büyük patlama! İşte bölgeden ilk fotoğraf
Ukrayna’da büyük patlama
Ukrayna'da büyük patlama
Kiev müzakere masasına oturmalı
"Kiev müzakere masasına oturmalı"
Feribottan kurtulan Türk A Haber’de
Feribottan kurtulan Türk A Haber’de
Daha Fazla Video Göster