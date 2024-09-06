ABD’den Netanyahu'ya 'sessiz' destek! Ateşkes yok, saldırılar artıyor

Gazze'de ateşkesi yok sayan Netanyahu yönetimi, saldırı ve katliamlarını Artık Batı Şeria'ya da yönlendirmeye başladı. Doğu Kudüs ve çevresindeki yerleşim bölgeleri sokak sokak işgale uğruyor. Bölgeden gelen son görüntüler ise vicdanları kanatacak cinsten.

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