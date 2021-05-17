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ABD'den İsrail'in "Hamas" iddiasına yalanlama: Herhangi bir kanıt göremedik

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2021 16:18
Güncelleme:17.05.2021 16:24
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ve Filistin'in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade ederek, İsrail'in hafta sonu vurduğu medya binasında Hamas’ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi. Detayları Araştırmacı Akademisyen Bülent Yavuz A Haber canlı yayınında anlattı.
ABD'den İsrail'in Hamas iddiasına yalanlama
ABD'den İsrail'in "Hamas" iddiasına yalanlama
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